Talamasca-Serie in Planung

US-Fernsehen

Der Stoff stammt aus dem Deal der Anne-Rice-Bücher.

AMC entwickelt eine dritte Serie, die im sogenannten "Anne Rice Immortal Universe" angesiedelt ist, wobei sich die neue Serie auf die Talamasca konzentrieren soll. Laut der offiziellen Beschreibung von AMC startet die Serie in der Welt der Talamasca, einer geheimnisvollen Organisation, die in einer Reihe von Rice' Kultromanen vorkommt und sich der Erforschung der übernatürlichen Welt widmet, um die Sterblichen vor ihren dunkelsten Elementen zu schützen. John Lee Hancock wird als Autor und Showrunner fungieren. Er war unter anderem Co-Autor der Filme «The Blind Side» und «The Alamo» und führte Regie bei Filmen wie «The Highwaymen» und «The Founder» Die Ankündigung erfolgte durch Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios für AMC Networks, während der AMC Networks Upfront-Präsentation in New York am Dienstag. Sollte das Projekt fortgesetzt werden, würde es sich zu den anderen Anne-Rice-Serien «Interview with the Vampire» und «Mayfair Witches» bei AMC und AMC+ gesellen. Beide Serien wurden für eine zweite Staffel verlängert, wobei «Interview» in Prag gedreht wird und die Dreharbeiten für «Mayfair» in New Orleans noch in diesem Jahr beginnen sollen.„Die enthusiastische Reaktion der Kritiker und Fans auf «Interview» und «Mayfair» ist ein großartiges Zeichen für das, was in diesem immersiven Universum, das auf den Werken von Anne Rice basiert, noch kommen wird", sagte McDermott. "Wir freuen uns darauf, die nächste Folge dieser wachsenden Serie aktiv zu entwickeln, die von dem unvergleichlichen John Lee Hancock geschrieben und inszeniert werden soll. Die Talamasca ist eines der faszinierendsten Elemente in Rice' Werken und zieht sich wie ein roter Faden durch so viele ihrer Geschichten, dass das Potenzial für Standalone- und Crossover-Serien immens ist."