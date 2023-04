Paramount+ kauft zwei koreanische Dramen

US-Fernsehen

«A Bloody Lucky Day» und «Queen Woo» sollen beim Streaming unterhalten.

Die Streaming-Dienste Paramount+ und Tving aus Südkorea haben grünes Licht für zwei neue, gemeinsam entwickelte koreanische TV-Serien gegeben. Sie sind das Ergebnis einer laufenden Zusammenarbeit zwischen den Muttergesellschaften Paramount Global und dem koreanischen Unternehmen CJ ENM.Es handelt sich um den Action-Thrillerund das Historiendrama. Koreanische TV-Inhalte sind ein Wachstumsfaktor für internationale und regionale Streaming-Plattformen in Asien. Der Wettbewerb um neue Originale ist hart und teuer, aber koreanische Dramen und zunehmend auch Shows ohne Script werden von Kritikern und Zuschauern gelobt. «A Bloody Lucky Day» folgt einem gewöhnlichen Taxifahrer, der sich mit einem Kunden einlässt, der sich als Serienmörder entpuppt. In «Queen Woo» bricht nach dem Tod des neunten Königs der Region Goguryeo ein erbitterter Kampf aus.Paramount+ teilte mit, dass die neue koreanische Dramaserie «Yonder» in der ersten Woche ihrer Verfügbarkeit (seit dem 11. April) die meistgesehene internationale Serie in den USA war. Die kommende koreanische Serie «Bargain» wurde am Mittwoch in Cannes mit dem Preis für das beste Drehbuch ausgezeichnet und wird im Sommer dieses Jahres ausgestrahlt.