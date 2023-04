Verlässt der junge Pfarrer Lansing?

Soap-Check

Die Figur von Daniel Popat könnte schon bald zu einer Reise in ein Waisenhaus nach Mumbai aufbrechen.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Anette wird durch Marvin erst richtig klar: Sie ist kriminell geworden! Aber nicht nur das macht ihr zu schaffen, sie hat auch Angst, dass Ralf über Marvin von Maltes und ihren Machenschaften erfährt. Doch Marvin will Anette und Malte nicht verpfeifen und kündigt in der Spedition. Ralf wird misstrauisch und er setzt Marvin unter Druck. Wird Marvin Anette und Malte doch auffliegen lassen? Dilay und Simon wollen zusammen sein, haben aber Startprobleme. Doch nach einem versehentlich öffentlichen Kuss können die beiden zueinanderstehen. Jorik passt auf Sam und Joe auf. Das ist gar nicht so einfach, denn Sam leidet stark darunter, dass sein Vater viel zu oft in der Klinik ist. Selbst Joe kommt zu Brittas Bedauern nicht mehr an seinen kleinen Bruder ran. Ben und Tina sind glücklich: Louis wird aus dem Krankenhaus entlassen. Sie wollen ihm eine Freude machen und bestellen ein Laufrad. Aber es kommt zu Problemen bei der Zahlung.Eleni fällt aus allen Wolken. Überfordert macht sie ihrer Mutter schwere Vorwürfe und schüttet Valentina schließlich ihr Herz aus. Die kann sich Leanders Verhalten auch nicht erklären und so sucht Eleni erneut das Gespräch mit Leander. Sie versichert ihm, dass sie immer an seiner Seite sein wird, egal, was kommt. Und er liebt sie doch auch, oder? Shirin freut sich auf die Hochzeit und will im Brautkleid ihrer Mutter heiraten. Da stellt sich heraus: Ihre Mutter hat das Kleid in der Türkei vergessen. Shirin verliert bald die Hoffnung, einen Ersatz zu finden. André geht traurig davon aus, dass er sich vor seiner Abreise nicht mehr mit Werner versöhnen wird. Aber als Werner alleine vor dem alten Schachbrett sitzt, das André ihm geschenkt hat, wird er von der Vergangenheit eingeholt: Er erinnert sich an all die wunderbaren Schach-Momente mit seinem Bruder und macht doch noch einen versöhnlichen Schritt auf André zu. Valentina bringt es nicht über sich, Noah ihre Schicht zu überlassen, damit er Zeit mit Greta verbringen kann. Im Gespräch mit Eleni wird ihr allerdings klar, dass er offenbar tiefe Gefühle für Greta und sie selbst keine Chance bei ihm hat. Schweren Herzens gibt sie sich einen Ruck und sagt Noah doch noch zu …Pfarrer Burman ist hin- und hergerissen zwischen dem Waisenhaus in Mumbai und seiner Gemeinde in Lansing. Eine schwere Entscheidung steht ihm bevor. Jennys Gutschein wirft Sarah wieder völlig aus der Bahn. Hilft vielleicht eine Partynacht im WhyNot, um sie von ihrer Trauer abzulenken?Als Bambi mit seinem doppelten Spiel auffliegt, zeigt Maik sein wahres Gesicht und bedroht Bambis Familie. Wird es Bambi gelingen, die Gefahr abzuwenden? Ute ist Benedikt dankbar für seine Unterstützung und will ihre Schuld begleichen. Als jedoch ein neues Problem auftaucht, muss Ute über ihren Schatten springen und Benedikt um weitere Hilfe bitten. Cecilia droht, vor Überforderung zusammenzubrechen. Wird sie Tante Lulus Hilfe endlich annehmen?Jenny und Justus ahnen nicht im Mindesten, welches Unheil sich über ihnen zusammenbraut. Deniz ist zwar noch lange nicht am Ende seines Genesungswegs, allerdings gibt es ihm viel Kraft und Energie, sein Team kurz vor der Deutschen Meisterschaft unterstützen zu können. Sein Engagement für die Truppe hilft ihm sehr bei seiner Rekonvaleszenz.Erik will Toni schnell wiedersehen und in die USA reisen. Doch er bekommt Angst vor der eigenen Courage und fragt sich, ob seine falsche Identität auch wasserdicht ist. Dafür startet Erik einen gefährlichen Testlauf ... Yvonne und Michi wird übel mitgespielt: Die Hausverwaltung hat den Pachtvertrag für den Kiezkauf fristlos gekündigt. Jetzt kann nur noch Gerner helfen, der den jungen gegnerischen Anwalt noch bestens aus der Uni kennt.Jan hat George schon lange nicht mehr gesehen. Als er ihn in dessen WG überraschen möchte, sind aber nur Barbie, Johnny und Tess da. Jan ist enttäuscht, doch seine Stimmung verbessert sich schon bald. Barbie und Johnny finden ihn nämlich direkt sympathisch und bieten ihm an, einfach auf George zu warten. Sie quatschen, lachen und machen Pfannkuchen. Jan merkt in dem Moment, wie sehr ihm seine eigene WG fehlt. Er vermisst die gute alte Zeit mit seinen Freunden, die nun überall hin verstreut sind. Als George endlich auftaucht, freut er sich, Jan zu sehen. Er hat ein schlechtes Gewissen, weil sie in letzter Zeit so wenig miteinander zu tun hatten. Jan schüttet George sein Herz aus und erzählt, dass er sich auf dem Campingplatz nicht mehr so wohlfühlt. Eigentlich möchte er wieder in die Stadt ziehen, aber die Wohnungssuche gestaltetet sich schwierig. Dazu kommt, dass mit Adriana schon wieder Schluss ist. Jan hat einfach kein Glück. George und die anderen laden ihn daraufhin zu ihrem Cocktail-WG-Abend ein. Jan nimmt dankend an und hat seit Langem mal wieder eine richtig schöne und unbeschwerte Zeit.Mit jedem Tag wächst der Druck auf Chiara, Malte endlich zu gestehen, dass sie ihn nicht liebt. Da ihr klar wird, dass sie unter keinen Umständen guten Gewissens mit Malte in Urlaub fahren kann, ist sie fest entschlossen, sich heute ein Herz zu fassen und ihre Beziehung im offenen Gespräch mit Malte zu beenden. Lynn bestärkt sie in diesem Vorhaben. Doch dann fehlt ihr die Courage. Das Schicksal scheint ihr allerdings eine andere Möglichkeit zu bieten und Chiara greift unüberlegt zu: Sie betrügt Malte vor dessen Augen mit einem Mitschüler aus der Berufsschule. Dabei ahnt sie nicht, welch unfassbaren Schmerz sie damit bei Malte auslöst. Beide gehen völlig zerstritten auseinander. Am Ende bekommt Chiara trotz des schlechten Gewissens das, was sie wollte: Malte beendet die Beziehung und sie ist wieder frei.