«Twister»-Sequel: Glen Powell im Gespräch

Kino-News

Der Schauspieler soll die Hauptrolle an der Seite von Daisy Edgar-Jones übernehmen.

Glen Powell ist im Gespräch für die Hauptrolle an der Seite von Daisy Edgar-Jones invon Universal und Amblin Entertainment, einer Fortsetzung des Films «Twister» von 1996. «Minari»-Regisseur Lee Isaac Chung führt Regie bei dem Film nach einem Drehbuch von «The Revenant»-Autor Mark L. Smith. «Twisters» soll am 19. Juli 2024 in die Kinos kommen.Der Film «Twister» von 1996 mit Helen Hunt, Bill Paxton, Carey Elwes und Philip Seymour Hoffman in den Hauptrollen spielte fast 500 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und erhielt Oscar-Nominierungen in den Kategorien visuelle Effekte und Ton. Regie führte Jan De Bont («Speed») nach einem Drehbuch von Michael Crichton, Steven Spielberg war ausführender Produzent.Die Handlung von «Twisters» wird als "neues Kapitel" des Films aus dem Jahr 1996 beschrieben und ist noch nicht bekannt. Das Original «Twister» folgte einem Team von Sturmjägern, die den stärksten Tornado seit Jahrzehnten jagen. Warner Bros. Pictures wird den Film mit Universal Pictures produzieren.