«Survive the Raft» legt bald ab

US-Fernsehen

Der Discovery Channel hat eine Reality-Serie über ein Überlebensepos auf See geschaffen.

Discovery Channel hat grünes Licht fürgegeben, eine Serie, die erforscht, was passiert, wenn Fremde aus allen Gesellschaftsschichten zusammenkommen, um auf See zu leben und zu arbeiten. Das soziale Experiment mit neun Episoden wurde von der Verhaltensstudie des mexikanischen Anthropologen Santiago Genovés aus dem Jahr 1973 inspiriert, der während einer 101-tägigen Reise auf der Acali beobachtete, ob Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichem Hintergrund ihre Unterschiede beiseite legen und zusammenarbeiten können.Jetzt, fünfzig Jahre später, greift der Discovery Channel seine bahnbrechende Arbeit mit einem neuen Floß und einer neuen Variante der ursprünglichen Mission wieder auf. Die Serie wird von Nate Boyer, Green Beret der US-Armee, NFL-Footballspieler und Schauspieler, moderiert und soll im Juli auf Discovery Channel und Max ausgestrahlt werden. Survive the Raft wird für Discovery von Critical Content produziert.«Survive the Raft» wird in der Nähe der Pearl Islands in Panama produziert und folgt neun unterschiedlichen Kandidaten, die 21 Tage lang auf der Acali II in See stechen, um zu testen, ob persönliche Interessen die Chance des Teams, gemeinsam ein Vermögen zu gewinnen, sabotieren werden. Es steht viel auf dem Spiel: Mit jeder erfolgreichen Mission verdient das Team Geld für einen gemeinsamen Geldtopf, der zu gleichen Teilen unter denjenigen aufgeteilt wird, die es bis zum Ende schaffen. Jede Woche müssen die Teilnehmer physische und intellektuelle Herausforderungen meistern, die die Gruppe auseinanderbringen und spalten sollen. Am Ende jeder Folge hat die Besatzung der Acali II die Möglichkeit, als Gruppe weiterzumachen oder einen ihrer Mitglieder gegen einen neuen Teilnehmer auszutauschen. Wird das Gute für alle das Gute für einen überwiegen?