Sat.1 lässt «Zurück in die Schule» produzieren

TV-News

Neben «Das 1%» wird ein weiteres Format mit Jörg Pilawa fortgesetzt.

Der Unterföhringer Fernsehsender Sat.1 hat neue Ausgaben der Spielshowin Auftrag gegeben. In knapp vier Wochen sollen vier neue abendfüllende Sendungen entstehen, die in den Kölner MMC Studios produziert werden. Verantwortlich für die Sendung ist weiterhin die Cheerio Entertainment GmbH.Sat.1 hatte schon viele Formate im Programm, bei denen die Erwachsene noch einmal die Schulbank drücken mussten. «Das weiß doch jedes Kind!» erzielte vor 16 Jahren fantastische Quoten, «Luke! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids» startete vor sechs Jahren. «Zurück in die Schule» startete im August 2022 und erreichte zum Auftakt 1,53 Millionen Zuschauer und 9,6 Prozent Marktanteil. Diese Werte konnte die Mittwochabendshow jedoch nicht halten.In der Sendung müssen prominente Schülerinnen und Schüler vor Moderator Jörg Pilawa die Grundschulprüfung ablegen. Auf dem Lehrplan stehen Prüfungen in acht Fächern: Deutsch, Mathematik, Englisch, Heimat- und Sachkunde, Religion, Sport, Kunst und Musik.