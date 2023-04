Harvey Keitel macht bei «Tattooist of Auschwitz» mit

England

Die Dreharbeiten sollen schon bald in London in den neuen Studios beginnen.

Harvey Keitel hat für die Sky- und Peacock-TV-Adaption des Heather-Morris-Romansunterschrieben. Keitel gesellt sich zu den bereits angekündigten Darstellern Jonah Hauer-King, Anna Próchniak, Melanie Lynskey und Jonas Nay in der Serie.In der offiziellen Beschreibung heißt es, die Serie sei "inspiriert von der herzzerreißenden wahren Geschichte von Lale und Gita Sokolov. Lale (Hauer-King) kam 1942 in Auschwitz-Birkenau an und wurde kurz nach seiner Ankunft zu einem der Tätowierer ernannt, die die Aufgabe hatten, den Mitgefangenen Identifikationsnummern auf die Arme zu stechen. Eines Tages lernt er Gita (Próchniak) kennen, als er ihr die Häftlingsnummer auf den Arm tätowiert. Sie lieben sich auf den ersten Blick, und so beginnt eine lebensbejahende, mutige, unvergessliche und menschliche Geschichte. Unter ständiger Bewachung durch den unberechenbaren SS-Offizier Baretzki (Jonas Nay) sind Lale und Gita entschlossen, sich gegenseitig am Leben zu erhalten.Keitel wird die Rolle des Lale 60 Jahre nach den Ereignissen in Auschwitz-Birkenau spielen. Er trifft den jungen Schriftsteller Morris (Lynskey) und erzählt ihm seine Geschichte. Weitere neue Mitglieder der Besetzung sind: Tallulah Haddon als Hanna, Mili Eshet als Ivana, Yali Topol Margalith in ihrer ersten Filmrolle als Cilka, Phénix Brossard als Leon, Ilan Galkoff als Aaron und Marcel Sabat als Tomas.«The Tattooist of Auschwitz» befindet sich derzeit in Produktion. Produziert wird der Film von Synchronicity Films in Zusammenarbeit mit Sky Studios, in Kooperation mit All3Media International. Jacquelin Perske fungiert als Hauptautorin und ausführende Produzentin, während Evan Placey und Gabbie Asher als Episodenautoren tätig sind.