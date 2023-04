«Strange Way of Life» läuft bei MUBI

Kino-News

Der homosexuelle Western von Pedro Almodóvar ist erstmals verkauft worden.

Der mit Spannung erwartete Kurzfilmvon Pedro Almodóvar hat vor seiner Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes im nächsten Monat seinen ersten Vertrag abgeschlossen. MUBI - der Indie-Streamer, Verleiher und Produzent - hat alle Rechte für Italien und Lateinamerika erworben. Pathe wird den Film im Rahmen einer langjährigen Vereinbarung in Großbritannien veröffentlichen. Der All-Rights-Deal für den Vertrieb von Almodóvars prestigeträchtigem Kurzfilm in Italien und in den lateinamerikanischen Ländern wurde direkt zwischen der Firma El Deseo des Regisseurs und MUBI abgeschlossen, die eine Vertriebsstrategie verfolgt, die Streaming und Kinoauswertung integriert.«Strange Way of Life» wurde in der südspanischen Wüste von Tabernas gedreht und zeigt Ethan Hawke und Pedro Pascal in den Hauptrollen als zwei Revolverhelden, die sich nach 25 Jahren wiedersehen. Almodóvar beschrieb den halbstündigen Film als einen "seltsamen Western, in dem Sinne, dass es zwei Männer gibt, die sich lieben", sagte der Regisseur im vergangenen Dezember in Dua Lipas "At Your Service"-Podcast.Der Kurzfilm ist Almodóvars zweiter Ausflug ins englischsprachige Filmemachen nach dem mit Tilda Swinton besetzten Film «The Human Voice» im Jahr 2020. «Strange Way of Life» wird in Cannes in Anwesenheit von Hawke und Pascal gezeigt, gefolgt von einem Gespräch auf der Bühne mit Almodóvar und den Hauptdarstellern des Films.