«1% Quiz»: Der Leuchtturm bei Sat.1

Quotennews

Aber schwaches «Volles Haus» bei Sat.1. Der Nachmittag kommt einfach nicht in Schwung.

Seit Wochen dümpelt die dreistündige Vorabendsendungim metaphorischen Quotenkeller, eine Besserung der Reichweiten ist angesichts der aktuellen Entwicklung wohl kaum in Sicht. Das Format sicherte sich zwischen 16.00 und 17.30 Uhr sowie 18.00 und 19.00 Uhr 0,28 Millionen Fernsehzuschauer, die zu 1,9 Prozent Marktanteil führten. Bei den Werberelevanten fuhr man 0,08 Millionen ein, das bedeutete 3,2 Prozent. Die-Regionalmagazine plus 30 Minuten «Volles Haus!» holten 0,36 Millionen ab, der Marktanteil wurde mit 2,5 Prozent bemessen. Die Fernsehsendung sicherte sich 3,4 Prozent Marktanteil., die von 19.00 bis 19.55 Uhr andauerte, kam auch nicht gut an. Die Sendung mit Ulla Kock am Brink sicherte sich lediglich 0,41 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu 1,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Leuten wurden 0,12 Millionen Zuschauer und 3,1 Prozent gemessen. Die 20-minütigenliefen dann mit 0,74 Millionen und 2,9 Prozent auch nicht gerade besser, bei den jungen Leuten wurden 4,2 Prozent ausgewiesen.Der einzige Hoffnungsschimmer am Mittwoch: Die Jörg-Pilawa-Show. Der IQ-Test sicherte sich 1,72 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu 6,4 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,63 Millionen Zuseher dabei, die für sehr gute 10,1 Prozent Marktanteil verantwortlichen waren. Die dritte Folge erreichten bis zu 1,82 Millionen Zuschauer und brachten 11,4 Prozent.