Ariana DeBose wird die Tony Awards 2023 moderieren

US-Fernsehen

Erneut wird die Oscar-Preisträgerin durch die beliebte Verleihung führen.

Ariana DeBose ist zurück, um als Moderatorin der diesjährigen Tony Awards zu leiten. Es ist das zweite Mal, dass die Schauspielerin als Moderator der größten Broadway-Veranstaltung fungiert, die am Sonntag, 11. Juni, im United Palace in New Yorks Washington Heights stattfindet. Die Zeremonie beginnt um 20.00 Uhr und wird live auf CBS und dem Streaming-Dienst Paramount+ übertragen."Es war mir eine Ehre, im letzten Jahr die Moderation zu übernehmen, und ich freue mich umso mehr, dass ich wieder eingeladen wurde! Ich freue mich sehr darauf, diese unglaubliche Saison und die Menschen zu feiern, die diese Arbeit möglich machen", so DeBose. "Auf dass wir dem Zauber der Tony Awards etwas mehr Würze verleihen!"DeBose, Oscar-Preisträgerin für «West Side Story» und im Herzen ein Theaterkind, hat eine harte Nuss zu knacken, nachdem sie bei den diesjährigen BAFTA-Awards eine virale Eröffnungsnummer zum Besten gab. Ihr Auftritt war eine Hommage an die Frauen im Saal und umfasste ein Medley aus "Sisters Are Doin' It for Themselves", "We Are Family" und einem originellen Rap, in dem alle nominierten Frauen namentlich erwähnt wurden.