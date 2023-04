«Creature Commandos» hat seine Sprecher gefunden

US-Fernsehen

Die neue Serie von James Gunn und Peter Safran hat zahlreiche Schauspieler besetzt.

Die Zeichentrickserie, die 2024 als erster Titel des neuen DC-Universums unter der Leitung von James Gunn und Peter Safran starten soll, hat ihre Sprecherriege mit David Harbour, Indira Varma, Alan Tudyk, Maria Bakalova, Zoe Chao, Steve Agee und anderen enthüllt.Varma wird die Hauptfigur der Serie, die Braut von Frankenstein, eine Version der klassischen Horrorfigur, sprechen; Frank Grillo wird Rick Flag Sr, den Vater von Joel Kinnamans Rick Flag Jr. aus «The Suicide Squad» von 2021 (geschrieben und inszeniert von Gunn); Harbour wird Eric Frankenstein, eine Version des klassischen Monsters und angebliches Liebesinteresse für die Braut vertonen; Chao wird Nina Mazursky, eine amphibische Wissenschaftlerin, sprechen; Gunn wird G.I. Robot, einen militärischen Androiden, zum Leben erwecken; und Tudyk wird Doctor Phosphorus, der permanent radioaktiv ist (und oft ein Batman-Bösewicht), sprechen.Sie gesellen sich zu Sean Gunn, der seine Rolle als Weasel aus «The Suicide Squad» von 2021 wieder aufnimmt, und Viola Davis als Amanda Waller, eine Rolle, die sie seit «Suicide Squad» ► von 2016 im DC-Universum spielt. Die Besetzung der Schauspieler ist in doppelter Hinsicht von Bedeutung: Als Gunn und Safran Ende Januar auf einer Presseveranstaltung die ersten zehn Titel des neuen DCU ankündigten, betonten sie, dass praktisch alle Schauspieler, die den Figuren in der Zeichentrickserie ihre Stimme leihen, auch in einer künftigen DC-Live-Action-Produktion auftreten werden.