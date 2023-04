Nina Ensmann & Co. verlängern Verträge

Köpfe

Die beiden «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Schauspieler Niklas Osterloh und Timur Ülker bleiben ebenfalls der Serie erhalten.

Die Verantwortlichen von UFA Serial Drama und RTL haben gleich drei Schauspiel-Verträge verlängert. Unter anderem wird Nina Ensmann weiterhin die Rolle von Jessica verkörpern. „Ich habe mich gefreut wie eine Schneekönigin. Was gibt es Schöneres, als den Job, den man liebt – in einem Team, was man liebgewonnen hat – und eine mega interessante Rolle mit vielen Ecken und Kanten, sowie liebenswerten Eigenschaften noch länger spielen zu dürfen? Das Vertrauen und der Zuspruch von Seiten der Produktion bedeutet mir sehr viel! Kurzgefasst: Die Freude war groß!“Tim Ülker bleibt ebenfalls an Bord. „Nihat hat eine aufregende Zeit hinter sich. Seine Freundin Lilly ist mit Martin fremdgegangen. Dann hat Martin versucht, ihn umzubringen. Ein Katz- und Mausspiel, dass über Monate die Zuschauenden auf Trab hielt und in einem Kampf um Leben und Tod gipfelte“, resümiert der Schauspieler und freut sich über seine Kontrakterweiterung: „Wow, unglaublich! Seit über fünf Jahren bin ich nun Teil des Hauptcasts und habe mit meiner Rolle Nihat sehr viel erlebt. Ich bin für diese vielschichtige Rolle so dankbar und kann es kaum erwarten, was noch alles auf uns zukommt!“„Es ist wie nach Hause kommen“, teilt Niklas Osterloh mit. „Potsdam Babelsberg ist jetzt einfach unser Zuhause. Zurück zu «GZSZ» zu kommen, tat gut und ich habe mich sehr auf das Team vom Kiez gefreut. Für uns als Familie war es auch wichtig, wieder mehr gemeinsame Zeit zuhause zu haben. In diesem Monat soll auch noch Eva Mona Rodekirchen an Set von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» zurückkehren.