«On My Block»-Spin-Off «Freeridge» abgesetzt

Der Streamingdienst Netflix beendete das Format bereits nach einer Staffel.

Netflix hat die Comedy-Serienach nur einer Staffel abgesetzt. Die halbstündige Serie war ein Spin-off der Netflix-Young-Adult-Comedyserie «On My Block». Ursprünglich wurde sie im September 2021 vor der vierten und letzten Staffel von «On My Block» zur Serie bestellt. «Freeridge» debütierte am 2. Februar mit seiner einzigen, acht Episoden umfassenden Staffel beim Streaming-Dienst.Laut der offiziellen Beschreibung von «Freeridge» handelt es sich um "eine Comedy über das Erwachsenwerden der rivalisierenden Geschwister Gloria und Ines und ihrer Freunde Demi und Cameron, die einen Fluch ausgelöst haben, der dunkles Unglück in ihr Leben bringt."Zur Besetzung gehören Keyla Monterroso Mejia als Gloria, Bryana Salaz als Ines, Tenzing Norgay Trainor als Cam, Ciara Riley Wilson als Demi und Peggy Blow als Mariluna. Michael Solomon, Zaire Adams, J.R. Villarreal und Jean Paul San Pedro spielten ebenfalls in der Serie mit, während Paula Garcés, Eric Gutierrez, Eme Ikwuakor und Raushanah Simmons ihre Rollen aus «On My Block» wieder aufnahmen.