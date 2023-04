HBO-Chef weicht Anti-Trans-Kontroverse aus

Vermischtes

Er werde der Diskussion auf einer Presseveranstaltung nach dem Screening keinen Raum dafür bieten.

Die Ankündigung einer neuen-Fernsehserie bildete den Höhepunkt der Präsentation von Warner Bros. Discovery vor Presse und Investoren am 12. April, bei der die Zusammenlegung von HBO Max und Discovery+ zu einem neuen Dienst mit dem Namen Max vorgestellt wurde.Während einer Frage- und Antwortrunde mit der Presse nach der Präsentation waren die Verantwortlichen jedoch weniger offen über die Beteiligung der Schöpferin des Franchise, J.K. Rowling. Die Autorin, die als ausführende Produzentin an der Serie beteiligt sein wird, ist zu einer zunehmend umstrittenen Figur geworden, weil sie immer wieder die Meinung vertritt, dass transsexuelle Frauen keine Frauen und transsexuelle Männer keine Männer sind.Casey Bloys, Vorsitzender und CEO von HBO und Max Content, lehnte es ab, sich zu Rowlings Ansichten zu äußern, als er gefragt wurde, wie sich diese auf die Fähigkeit auswirken könnten, Talente für die Serie zu finden. "Nein, ich glaube nicht, dass dies das Forum ist", sagte Bloys. "Das ist eine sehr online geführte Konversation, sehr nuanciert und kompliziert und nichts, worauf wir uns einlassen werden.""Unsere Priorität ist das, was auf der Leinwand zu sehen ist", fuhr Bloys fort. Natürlich ist die Geschichte von Harry Potter" unglaublich positiv und positiv und handelt von Liebe und Selbstakzeptanz. Das ist unsere Priorität - was auf dem Bildschirm zu sehen ist."