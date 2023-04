«Black Earth Rising» startet

TV-News

Der Fernsehsender arte strahlt die Episoden innerhalb von zwei Wochen aus. Bisher ist die BBC-Serie auf Netflix zu sehen.

Drama Republic, Eight Rook Productions, Netflix und die BBC Studios haben eine Geschichte über ein afrikanisches Kriegswaisenkind aus Ruanda geschaffen. Das Format wurde bereits am 10. September auf BBC Two ausgestrahlt und ist seit Januar 2019 auch auf Netflix Deutschland zu sehen. Das von Hugo Blick geschriebene und inszenierte Format startete in Großbritannien mit 2,27 Millionen Zuschauern. Weitere Zahlen sind nicht bekannt.Kate hat als Kind den Völkermord in Ruanda miterlebt. Als Adoptivtochter einer britischen Staatsanwältin will die junge Frau nun dafür sorgen, dass die Mörder ihres Volkes für ihre Verbrechen bestraft werden. Das erweist sich als schwieriger als gedacht, denn bis in höchste Regierungskreise setzen die Protagonisten alles daran, die Wahrheit zu vertuschen. Und schrecken dabei vor nichts zurück.Der deutsch-französische Fernsehsender arte strahlt die Serie am 4. Mai 2023 um 21.40 Uhr mit insgesamt vier Folgen aus. Am 11. Mai folgen ab 22.25 Uhr die restlichen vier Geschichten bis 02.05 Uhr.