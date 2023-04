Quotencheck

Seit vier Jahren fahren die Produzenten mit der Crew und den Singles in den Urlaub.

Seit über fünf Jahren castet Warner Bros. im Auftrag von VOX nach interessanten Singles, die sich bei einer Partnerwahl ergänzen können. Die meisten Episoden entstehen in einem Studio in Köln-Ehrenfeld, aber einmal im Jahr geht es auf große Reise. Die erste Staffel fand noch in Südfrankreich statt, ehe man Dank Corona nach Kroatien übersiedelte.Die vierte Staffel wurde in einem luxuriösen Resort auf Mallorca gedreht. Moderator Ronald Trettl begrüßte wieder zahlreiche deutschsprachige Gäste, die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz anreisten und sich in das Liebeshotel fahren ließen. Der Auftakt erreichte 1,24 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil von 4,4 Prozent kann sich sehen lassen. 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei, der Marktanteil belief sich auf erfreuliche 9,5 Prozent. Sieben Tage später wurden die Reichweiten bestätigt, allerdings verbuchte VOX 4,5 Prozent bei allen und 9,7 Prozent bei den jungen Leuten.Auch am 20. Februar, als die dritte Ausgabe linear ausgestrahlt wurde, setzten sich Millionen vor den Fernseher: 1,34 Millionen, um genau zu sein. Der Marktanteil kletterte auf 4,9 Prozent. Mit 0,79 Millionen Umworbenen fuhr man sogar 12,5 Prozent Marktanteil ein.Ende Februar gingen die Werte leicht zurück. Die Ausgabe vom 27. Februar verbuchte nur noch 1,16 Millionen Fernsehzuschauer, darunter waren 0,55 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil lag aber immer noch bei sehr guten 9,1 Prozent. Auch eine Woche später beweist die Sendung, dass sie ein Jungbrunnen für VOX ist. Bei 1,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, befanden sich 0,52 Millionen Zuschauer unter 50 Jahren. Dieses Ergebnis lohnt sich, denn mit 8,2 Prozent lag man erneut über dem Senderschnitt von sieben Prozent.Am 13. März ging es mit 1,28 Millionen Fernsehzuschauer wieder aufwärts. In der Zielgruppe wurden 0,63 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass der Sender sich über 10,3 Prozent Marktanteil freuen konnte. Mit der vorletzten Ausgabe sahen nur noch 1,11 Millionen Menschen zu, aber 0,54 Millionen Umworbene brachten weiterhin neun Prozent. Das Finale, das am 27. März ausgestrahlt wurde, sicherte sich 1,15 Millionen. Es bleibt bei den jungen Menschen mit 9,5 Prozent im erfolgreichen Bereich.«First Dates Hotel» hat zwar in seinen vier Jahren Laufzeit ein paar Zuschauer durch die lineare Ausstrahlung verloren, 1,21 Millionen Fernsehzuschauer und 4,4 Prozent bleiben aber weiterhin gut. Mit 0,60 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren gibt es überhaupt nichts auszusetzen, das Format hat respektable 9,7 Prozent Marktanteil hervorgebracht.