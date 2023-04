FOX schickt «Stars on Mars»

US-Fernsehen

In der neuen Wettbewerb-Show müssen Prominente in Weltraumsimulationen antreten.

Fox hat die Reality-Seriebestellt, eine neue non-fiktionale Serie mit «Star Trek»-Star William Shatner in einer moderierenden Rolle. Die Serie, die in diesem Sommer ausgestrahlt werden soll, wird Stars dabei begleiten, wie sie in einer Kolonie leben, die simuliert, wie es sein könnte, ein Astronaut auf dem Mars zu sein.«Stars on Mars» wird am Montag, 5. Juni, um 20 Uhr auf Fox ausgestrahlt. Die Sendung stammt von Eureka Productions aus Fremantle. Die Idee besteht darin, dass die prominenten Kandidaten in einer marsähnlichen Umgebung gegeneinander antreten, bis nur noch ein "Celebronaut" übrig ist. Shatner wird den Prominenten als "Mission Control" Aufgaben zuweisen."In dem Moment, in dem ich den Vorschlag für «Stars on Mars» hörte, wusste ich, dass eine so kühne, große und ausgefallene Show einfach zu Fox gehört", sagte Allison Wallach, Präsidentin der Abteilung für ungeschriebene Programme bei Fox, in einem Statement. "Prominente dabei zu beobachten, wie sie riesige Sprünge aus ihrer Komfortzone wagen und in das Unerwartete eintauchen, wird zweifelsohne wirklich transformierend und komisch sein. Wir werden viel über diese Stars erfahren, und wenn man bedenkt, dass William Shatner von Mission Control aus die Führung übernimmt, haben wir das Zeug zu einer Show, die bereit ist, loszulegen."