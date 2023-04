The CW holt Ashley Hovey

Köpfe

Die frühere Roku-Managerin soll das Digitalgeschäft verantworten.

The CW Network hat die Roku-Managerin Ashley Hovey zum ersten Chief Digital Officer des Senders ernannt. In dieser neuen Funktion wird Hovey für die Geschäftsstrategie und das Tagesgeschäft der digitalen Aktivitäten und OTT-Streaming-Plattformen des Senders, einschließlich der CW-App, verantwortlich sein. Die CW-App, eine AVOD-Plattform, wurde bisher über 92 Millionen Mal heruntergeladen und dient als Heimat für neue Episoden und Staffeln der CW-Primetime-Programme, Live-Streaming von Sportinhalten und der On-Demand-Bibliothek.Hovey, die zuletzt als Senior Director für das werbefinanzierte Geschäft von The Roku Channel (TRC) tätig war, das sowohl On-Demand- als auch FAST-Channel-Inhalte umfasst, wird ihre Tätigkeit bei CW am 17. April aufnehmen. Sie wird an Dennis Miller, den Präsidenten von CW, berichten."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ashley Hovey einen erstklassigen Strategen für das digitale Geschäft für unser Führungsteam gewinnen konnten", so Miller. "Ashley ist eine Pionierin, die weiß, was es braucht, um eine erfolgreiche Unterhaltungsmarke von Grund auf aufzubauen, und wir freuen uns darauf, dass sie eine wichtige Rolle dabei spielen wird, uns bei der Erweiterung und Monetarisierung der digitalen Präsenz von The CW Network zu unterstützen."Ich freue mich darauf, dem Network in einer entscheidenden Zeit beizutreten, in der im Bereich TV und Streaming alles möglich ist", fügte Hovey hinzu. "The CW hat ein großartiges Publikum und eine unglaubliche Geschichte, und ich freue mich darauf, meine Erfahrungen beim Aufbau eines der größten werbefinanzierten Streaming-Unternehmen in das Network einzubringen. Zusammen mit dem großartigen Team, das Dennis aufgebaut hat, kann ich es kaum erwarten, das Network zu neuen Höhen zu führen."