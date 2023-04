«Drags of Monnem» bereichern die Viertel

TV-News

Die fünfteilige Serie ist in der ARD Mediathek, auf YouTube, Facebook, Instagram und natürlich im SWR Fernsehen zu sehen.

Mannheim ist nicht nur der Ort, an dem RTLZWEI die «Hartz und herzlich»-Baracken dreht, sondern auch die Stadt, in der dieses Jahr die Bundesgartenschau stattfindet. Doch die Welt von Mannheim und Ludwigshafen besteht nicht nur aus Niedriglöhnen, BASF und Co. Die Quadratestadt hat auch eine sehr große Drag-Szene.Die fünfteilige SWR-Dokumentationsreihebegleitet die Mannheimer Drag-Königinnen in ihre Wohnungen, an ihre Arbeitsplätze, an Mamas Esstisch und natürlich auf die Showbühne - hautnah, ehrlich und immer wieder ungeschminkt. Die Drag-Szene hat übrigens nichts mit Geschlechtswahl und Geschlechtsumwandlung zu tun.Das Format ist eine Produktion der filmkombüse im Auftrag des SWR , Abteilung Dokumentation. Fünfteilige Doku-Reihe, zu sehen ab 23. Mai 2023 in der ARD Mediathek, im SWR Fernsehen (Folgen 1 bis 3 am 23. Mai, ab 22.30 Uhr; Folgen 4 und 5 am 30. Mai, ab 23.15 Uhr), auf dem SWR Doku-Kanal Youtube, auf Facebook und Instagram.