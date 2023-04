RTL+ strahlt 18 neue «Ex on the Beach»-Folgen aus

TV-News

Damit wird die Staffel die längste, die jemals beim deutschen Streamingdienst gelaufen ist.

Der zu Paramount Global gehörende Fernsehsender MTV entwickelte das Format, das bereits seit neun Jahren auf Sendung ist. Der Startschuss fiel am 22. April 2014 beim britischen Musiksender, in Deutschland setzt RTL+ seit dem 1. September 2020 auf den Stoff. Nach 16 Folgen in der zweiten Staffel umfasst die vierte Staffel insgesamt 18 Geschichten.In «Ex on the Beach» ziehen zahlreiche Singles in eine Luxusvilla in Mexiko. Unter den Frauen und Männern sind auch bekannte Reality-Sternchen, die vor der Kamera erneut die Liebe suchen. Ihre Gemeinsamkeiten: Sie sind Singles, sehen alle verdammt gut aus und haben mehr Ex-Partner als sie zählen können. Denn plötzlich tauchen die Verflossenen am Strand auf und wollen bei der Liebessuche ein Wörtchen mitreden. Die einen wollen sich rächen, die anderen die alte Liebe wieder aufleben lassen. Welche Singles sind bereit für eine neue Beziehung und wer hängt immer noch am Ex?Mit dabei sind diesmal die 26-jährige Pauline aus «Köln 50667», der 25-jährige Neuzugang Kimi aus Heilbronn und «Love Island»-Teilnehmerin Carina aus Bielefeld. «Temptation Island»-Gesicht Johnny ist dabei und auch «Love Island»-Gesicht Chiara steht vor der Kamera.