BBC setzt «Time» fort

England

Die Ausstrahlung vor knapp zwei Jahren war ein Erfolg. Auf Bean Bean folgt jetzt allerdings Jodie Whitaker.

Jimmy McGoverns britisches Gefängnisdramakehrt für eine zweite Staffel mit einer neuen Besetzung zurück. Der «The Last of Us»-Star Bella Ramsey, die «Doctor Who»-Darstellerin Jodie Whittaker und die «The Silent Twins»-Schauspielerin Tamara Lawrance führen den Cast an.In der Originalserie spielten Sean Bean und Stephen Graham einen Gefangenen bzw. einen Gefängniswärter. Die dreiteilige Serie hatte eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 11,6 Millionen und wurde 2022 mit dem BAFTA-Fernsehpreis für die beste Miniserie ausgezeichnet. Die neue Staffel, die aus drei Teilen besteht, wird in einem Frauengefängnis spielen. Siobhan Finneran («Happy Valley»), die auch in Staffel 1 zu sehen war, übernimmt erneut die Rolle der Gefängnisseelsorgerin Marie-Louise."Die Drehbücher von Jimmy McGovern und Helen Black sind schlichtweg außergewöhnlich, und mit Bella, Jodie und Tamara haben wir die perfekten Schauspieltalente gefunden, um diese äußerst fesselnden Hauptfiguren zum Leben zu erwecken", so Lindsay Salt, Direktorin von BBC Drama. "Mit Siobhan Finneran, die ihre Rolle aus der ersten Staffel wieder aufnimmt, und Andrea Harkin auf dem Regiestuhl können sich die BBC-Zuschauer auf bemerkenswerte drei Stunden Fernsehen freuen."