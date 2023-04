Funktioniert «WWM?» am Sonntag?

Quotennews

Ungewohntes Sende-Terrain für Günther Jauch und «Wer wird Millionär?». Da überrascht diese technische Panne nicht.

Na gut, das hätte wohl auch an jedem Montag beipassieren können, jedoch passt es schlichtweg zu gut. Da wagt sich Günther Jauch zum Ostersonntag mitauf einen neuen Sendetermin und prompt streikt die Technik so fatal. Wobei wohl eher die Redaktion hier gepatzt hat. Kandidat Luca Demirel aus Mönchengladbach saß auf dem berühmten «WWM»-Stuhl, es folgte die 200 Euro-Frage. "Unter welchem Begriff lassen sich Empanadas, Gyoza, Manti, Piroggi und Raviolo zusammenfassen?" Die möglichen Antworten: A Schlüsselspieler, B Türstürmer, C Schlosstorwart, D Zylinderverteidiger. Jauch und der Kandidat waren sich sofort sicher, das stimmt etwas nicht. Der Moderator moderierte das Ganze gewohnt sicher weg, ein Platz im nächsten Jahresrückblick ist jedoch sicher.Den RTL-Zuschauern schien die Technik-Panne zu gefallen, denn mit 3,03 Millionen Zuschauern ab drei Jahren kann sich der Köln-Sender über eine super Reichweite freuen. Der Marktanteil von 13,5 Prozent unterstreicht den erfolgreichen Ostersonntag. Aus der klassischen Zielgruppe ließen sich hiervon 0,6 Millionen Umworbene definieren - hiermit waren 12,7 Prozent Marktanteil am entsprechenden Markt möglich.Im direkten Vorlauf der Primetime schickte RTL über den Oster-Äther. Die Show rund um Nachwuchs auf den «BSF»-Höfen sicherte sich bereits gute 1,83 Millionen Zuschauer und damit einen guten Marktanteil von 9,2 Prozent. Die Zielgruppe legte vor der Primetime mit 0,38 Millionen Umworbenen und einem Anteil von 10,2 Prozent vor.