«X-Factor»-Ostern bei RTLZWEI

Quotennews

Eine Show von 6:20 Uhr bis 20:15 Uhr? Ostersonntag fertig geplant. So zumindest bei RTLZWEI gestern.

Es kann doch so einfach sein. Such dir eine Show aus - hat sie genug Folgen für einen ganzen Tag? Dann sende sie den ganzen Tag! So könnte wohl die Vorbereitung auf den Ostersonntag bei RTLZWEI ausgesehen haben. Wirklich glorreich, muss man jedoch auch sagen, lief es damit dann auch wieder nicht. Doch der Reihe nach. Den Anfang machte, logischerweise,um 6:20 Uhr vor müden 0,04 Millionen Zuschauern und damit einen Marktanteil von 1,7 Prozent. Die Zielgruppe zeigte sich mit 0,02 Millionen Umworbenen und 2,6 Prozent Marktanteil. Kein Sorge, wir gehen an dieser Stelle nicht alle 13 folgende Episoden durch.Um 08 Uhr fiel gewissermaßen der nächste Meilenstein. Mit 0,1 Millionen Zuschauern waren jedoch kaum verbesserte 1,9 Prozent drin, die Zielgruppe blieb schwach bei 0,03 Millionen und 3,0 Prozent. Für mehr als 0,2 Millionen Zuschauer braucht es weitere zwei Stunden. Ab 10 Uhr schauten schließlich 0,21 Millionen und 0,05 Millionen Werberelevante zu. Die Marktanteile lagen hier bei 2,8 und 3,6 Prozent.Um in diesem Turnus zu bleiben: es dauerte bis in den Nachmittag, um die 0,3-Millionen-Marke zu knacken. Die Ausgabe um 16:30 Uhr sicherte dem Grünwald-Sender 0,33 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 3,0 Prozent. Die Zielgruppe blieb weiter schwach mit 0,05 Millionen Umworbenen und 2,7 Prozent. Dann ging es jedoch rapide bergauf. Die direkt nächte Folge kam auf 0,43 Millionen Zuschauer und die Zielgruppe explodierte auf 0,12 Millionen Werberelevante. Mit 3,3 und 5,1 Prozent war diese Ausgabe wohl auch aus Quotensicht ein Erfolg. Die beiden letzten Folgen kamen schließlich auf 0,32 und 0,42 Millionen Zuschauer, womit 2,2 und 2,1 Prozent möglich waren. Die Zielgruppe blieb mit jeweils 0,11 Millionen Zuschauern stabil, während der Marktanteil auf 3,7 und 2,7 Prozent sank.