Hannah Gadsby: Drittes Special im Mai

US-Fernsehen

«Something Special» wird vermutlich am 9. Mai bei Netflix Premiere feiern.

Hannah Gadsbys drittes Comedy-Special bei Netflix trägt den Titelund wird am 9. Mai auf der Plattform Premiere haben. Das Special ist Teil eines Multititel-Deals, den Gadsby 2022 bei Netflix unterschrieben hat und der sowohl die Solo-Standup-Aufnahme als auch ein Multi-Comic-Special mit geschlechtergetrennten Comedians und Gadsby als Gastgeberin umfasst.In «Something Special», das als "Wohlfühlset" beschrieben wird, spricht Gadsby über ihre Hochzeit mit ihrer Produzentin Jenney Shamash im Jahr 2021, mehr als eine traumatische Begegnung mit einem Hasen und mehr. Es wurde im Herbst 2022 im Opernhaus von Sydney aufgezeichnet, als Teil von Gadsbys jüngster Welttournee mit dem Titel "Body of Work".Gadsbys erstes Netflix-Special, «Nanette», debütierte 2018 und konzentrierte sich auf ihre Erfahrungen als Lesbe in Australien, als das Land darüber debattierte, ob die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert werden sollte oder nicht. Ihr zweites Special, «Douglas», erweiterte die in «Nanette» diskutierten LGBTQ-Themen und ging auch auf die Anti-Vax-Bewegung, Gadsbys Autismus und mehr ein.