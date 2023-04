An wen geht die Oster-Filmkrone?

Quotennews

Vier Sender wollten Ostersonntag mit Filmen gefallen. Und es gibt einen überraschenden Sieger.

Die Kontrahenten rund um die Oster-Filmkrone: «The Gentleman» bei ProSieben bei Sat.1 bei Kabel Eins undbei RTLZWEI . Das Feld lag alles in allem sehr nach beieinander - doch es muss einen vierten Platz geben. Den ungeliebten Platz hinter dem Treppchen belegt RTLZWEI mit dem 1979-Monty Python-Klassiker und 0,89 Millionen Zuschauer. Hiermit reichte es zu ordentliche 3,4 Prozent am Markt. In der klassischen Zielgruppe reichte es mit 0,31 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 5,7 Prozent ebenfalls nur zu dem vierten Platz.Platz drei ging folglich an ProSieben und. Es kamen 0,92 Millionen Zuschauer nach Unterföhring, der Marktanteil definierte sich so mit 3,6 Prozent. Die Rangfolge der Zielgruppe kann hier nicht chronologisch fortgesetzt werden. Womit wir direkt bei Platz zwei undangekommen wären. Bei Sat.1 schauten 1,03 Millionen Fernsehende zu, der Marktanteil lag bei guten 4,2 Prozent. Hier kann es auch in der Zielgruppe weitergehen, denn Sat.1 kommt mit 0,34 Millionen und 6,5 Prozent am entsprechenden Markt auf den dritten Platz.Klar ist damit jetzt schon, dassbei Kabel Eins mit dem Ostersonntags-Sieg überrascht. 1,08 Millionen Zuschauer bringen den Tagessieg der Oster-Filme, der Marktanteil von 4,6 Prozent unterstreicht den Erfolg. Der Zielgruppen-Sieg entscheidet sich nun zwischen Kabel Eins und ProSieben und Unterföhring sollte deutlich die Nase vorn haben. «Robin Hood» ► kam auf 0,35 Millionen und damit gute 7,0 Prozent Marktanteil - doch «The Gentleman» war mit 0,45 Millionen unschlagbar. Hier waren starke 8,3 Prozent möglich.