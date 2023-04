«Stranger Things» bekommt ein Spin-Off

US-Fernsehen

Die erfolgreiche Netflix-Serie wird mit einem animierten Format erweitert.

Netflix baut das-Franchise weiter aus: Der Streaming-Riese hat eine Zeichentrickserie bestellt, die in der Welt der Serie spielt. Nahezu alle Details über die Serie werden unter Verschluss gehalten, abgesehen von der Tatsache, dass sie von Eric Robles und Flying Bark Productions entwickelt wurde. Robles hat zuvor die Zeichentrickserien «Random! Cartoons», «Fanboy & Chum Chum» und «Glitch Techs».Die «Stranger Things»-Schöpfer, die Duffer-Brüder, sind über Upside Down Pictures zusammen mit Robles von Flying Bark sowie Shawn Levy und Dan Cohen von 21 Laps ausführende Produzenten. Upside Down Pictures und 21 Laps haben derzeit einen Gesamtvertrag mit Netflix "Wir haben immer von einem animierten «Stranger Things» geträumt, in der Art der Samstagmorgen-Cartoons, mit denen wir aufgewachsen sind, und diesen Traum verwirklicht zu sehen, war absolut aufregend", so die Duffer-Brüder in einem Statement. Wir sind begeistert von dem, was Eric Robles und sein Team auf die Beine gestellt haben - die Drehbücher und das Artwork sind unglaublich, und wir können es kaum erwarten, mehr mit euch zu teilen! Das Abenteuer geht weiter..."