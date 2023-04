Oster-Spezial von «Wer wird Millionär?» steigert sich am zweiten Tag

Quotennews

Das Interesse an der Quizshow war gestern noch weiter gewachsen. Auch zuvor schalteten viele Neugierige zu RTL für ein Wiedersehen bei «Bauer sucht Frau».



Auchwünschte seinen Zuschauern frohe Ostern und lud zum großen Oster-Spezial. Wie schon am Abend zuvor kämpften jeweils acht Kandidaten darum, einen Platz auf den Stuhl gegenüber von Günther Jauch zu ergattern. Jedem, dem dies gelang, wurde ein goldenes Osterei geschenkt, in dem sich eine Joker-Überraschung befindet, welche dann im weiteren Spielverlauf eine große Hilfe sein konnten.Bereits am Tag zuvor hatten 3,03 Millionen Fernsehende für die Sonderausgabe eingeschalten und RTL einen herausragenden Marktanteil von 13,5 Prozent beschert. Die 0,60 Millionen Jüngeren waren bei einer hohen Quote von 12,7 Prozent gelandet. Gestern hatte sich das Interesse auf 3,47 Millionen Zuschauer gesteigert. Dies war auch am ausgezeichneten Marktanteil von 14,8 Prozent zu erkennen. Besonders gut lief es auch für die 0,79 Millionen Umworbenen, die sich auf starke 14,8 Prozent nach oben schoben.Zuvor hatte der Sender ab 19.05 Uhrgesendet. Im Rahmen des Formats gab es ein Wiedersehen mit beliebten Bauern aus der 18. Staffel. Auch hier war das Interesse bereits groß gewesen. 2,52 Millionen Neugierige hatten sich vor dem Bildschirm versammelt und für eine starke Quote von 10,9 Prozent gesorgt. Ein hoher Marktanteil von 13,1 Prozent war zudem bei den 0,60 Millionen Werberelevanten möglich gewesen.