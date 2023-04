Schulz und Böhmermann gehen zum ORF

TV-News

Die beiden Spotify-Moderatoren werden den «Eurovision Song Contest» kommentieren.

Jan Böhmermann und Oliver Marc Schulz haben mit dem ORF einen Vertrag geschlossen. Die beiden Moderatoren von «Fest und Flauschig» werden den «Eurovision Song Contest» kommentieren. Die beiden hatten zunächst eine Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen Rundfunk angestrebt, doch dieser meldete sich nicht.Nun werden die Beiden am 13. Mai bei FM4 sowie auf ORF1 zu hören sein. Auf dem ersten Kanal wird weiterhin ESC-Sprecher Andi Knoll zu hören sein. Die beiden werden laut Böhmermann und Schulz live in Liverpool sein. Sie werden das ESC-Finale von dort aus kommentieren. Im Gespräch ist auch eine Medienkooperation zwischen dem ORF und Spotify, ihrem eigentlichen Arbeitgeber. Wie das genau aussehen wird, werden wir wohl bald erfahren.„„Endlich wächst zusammen, was zusammen gehört“, sagte Oliver Marc Schulz. Böhmermann kommentierte diesen Schritt mit: „Wir sind so froh, nach all den Jahren Österreich endlich das zurückzugeben, was es uns gegeben hat.“