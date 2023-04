«1266» schnappt sich Tisha Campdell

US-Fernsehen

Außerdem werden in dem neuen Format auch Anna Maria Horsford und Judy Reyes zu sehen sein.

Der bei Onyx Collective gestartete Pilotfilmhat Karim Diané, Kristin Dodson und Kassandra Lee Diaz als reguläre Hauptdarsteller an der Seite von Gabourey Sidibe verpflichtet, die als ausführende Produzentin fungiert und die Hauptrolle der Gabby spielt. Anna Maria Horsford, Tisha Campbell und Judy Reyes wurden als wiederkehrende Gaststars angekündigt.Diané porträtiert Posh, einen Studenten am New York Institute of Fashion, der von allen geliebt wird, auch wenn sie ständig versuchen herauszufinden, ob er hetero oder schwul ist. Er ist Gabbys bester Freund, der sich ihre Eskapaden nicht gefallen lässt und sich nicht scheut, sie zur Verantwortung zu ziehen. Poshs brutale Ehrlichkeit wird immer mit Liebe, Verständnis und einer gewissen Einstellung vermittelt.Dodson verkörpert Jimmy, die jüngste der Telefonsexarbeiterinnen bei Imagine Inc. Sie ist flatterhaft, unreif, ziellos und bereit, viele Fehler zu machen und dabei jede Menge Spaß zu haben. Diaz wird die Hauptrolle der Fi übernehmen, einer Afro-Latina in den Zwanzigern, die keine Dummheiten duldet und es liebt, ihre Freundinnen mit Designerklamotten zu überhäufen. Die Rolle der Eula wird von Horsford gespielt. Eula ist die Mutter von Gabby und ihrer Schwester Wendolyn.Die Serie startet in den frühen 2000er Jahren und folgt Gabby (Sidibe), einer jungen, ziellosen Frau, die bei ihrer Mutter lebt und halbherzige Versuche unternimmt, Sängerin/Model und über Nacht Millionärin zu werden. Nachdem sie von ihrem letzten Job gefeuert wurde, entdeckt sie einen Telefonsex-Auftritt, der wie die einfache Antwort auf ihre Geldprobleme erscheint. Doch was zunächst als schnelles Geldverdienen begann, wird plötzlich zu einer lebensverändernden Erfahrung, als sie die Frauen trifft, die ihre auserwählte Familie werden, und erfährt, wie mächtig ihre Stimme sein kann. Die Serie ist inspiriert von der wahren Geschichte der Oscar-Nominierten Gabourey Sidibe.