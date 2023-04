Glücksrad geht Ende April bei RTLZWEI weiter

TV-News

Sonya Kraus und Thomas Herrmanns moderieren die zweite Folge des Show-Comebacks.

RTLZWEI wird nach drei Monaten Pause am 27. April die zweite von insgesamt vier vorproduzierten-Folgen zeigen. Erneut ist das Show-Comeback damit am Donnerstagabend eingeplant, Sonya Kraus und Thomas Hermanns werden erneut durch die Sendung führen und sich als „Buchstaben-Fee“ abwechseln.Zuletzt war «Glücksrad» am 26. Januar im Programm und holte für RTLZWEI-Verhältnisse sehr gute Werte. 1,34 Millionen Zuschauer sahen die Neuauflage, darunter 0,44 Millionen 14- bis 49-jährige Seher. Mit Marktanteilen von 4,9 Prozent bei allen und 7,1 Prozent bei den Umworbenen holte der Grünwalder Sender in beiden Zuschauergruppen deutlich überdurchschnittliche Werte.In der kultigen Quiz-Show versuchen die Kandidaten, das Worträtsel auf der berühmten Buchstabenwand zu lösen. Die Teilnehmenden benötigen dafür das richtige Händchen am Glücksrad, um einen möglichst hohen Geldbetrag zu erspielen. Am Ende kann sich aber nur eine Person im großen Champions-Finale durchsetzen und mit einem Geldgewinn nach Hause gehen.