«Five Nights at Freddy's» soll Peacock anschieben

US-Fernsehen

Erneut versucht einer der großen Streamingdienste einen Film gleichzeitig zum Kinostart zu launchen.

startet im Oktober in den Multiplex-Kinos und auf Peacock . Universal Pictures hat eine gleichzeitige Veröffentlichung der von Blumhouse produzierten Adaption der beliebten Horror-Videospielserie angekündigt und einen Termin für den 27. Oktober 2023 sowohl für den Kinostart als auch für das Debüt auf dem Streaming-Dienst des Studios festgelegt.Der Produzent Jason Blum, der auf Twitter sehr präsent ist, hat am Mittwochabend auf der Plattform das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, allerdings ohne einen Hinweis auf das gleichzeitige Peacock-Debüt. Die Veröffentlichung eines Horrorfilms am selben Tag ist für Universal zu einer jährlichen Angelegenheit geworden. Es ist bereits das dritte Mal, dass das Studio im Oktober ein Hybrid-Debüt für eine Blumhouse-Produktion startet. Zuvor waren sowohl «Halloween Kills» (2021) als auch «Halloween Ends» (2022) am selben Tag, an dem sie in die Kinos kamen, bei Peacock erschienen.Universal hat auch mit Day-and-Date-Peacock-Veröffentlichungen für andere Filme experimentiert, wie z. B. die DreamWorks Animation-Fortsetzung «The Boss Baby: Family Business» und die romantische Komödie «Marry Me» von Jennifer Lopez. Disney und Warner Bros. haben diese Release-Strategie ebenfalls gefahren, aber rückgängig gemacht.