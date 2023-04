«Parlament» geht an Topic

International

France TV Distribution hat eine Reihe von Serien veräußert.

France TV Distribution hat eine Reihe von Verträgen für seine Flaggschiff-Serien abgeschlossen, darunter die politische Satirevon Noé Debré, deren zweite Staffel von Topic in den USA übernommen wurde. Das von der Pariser Firma Cinétévé produzierte «Parlament» wurde von Debré entwickelt, der unter anderem für Jacques Audiards mit der Goldenen Palme ausgezeichneten Film «Dheepan» das Drehbuch geschrieben hat.Die Serie startet im Europäischen Parlament in Straßburg und handelt von einem jungen Assistenten, der für einen neu gewählten Abgeordneten arbeitet und mit seinen ethischen Grundsätzen, seinem Job und seinem Liebesleben jongliert. In der zehnteiligen Serie spielt eine junge Besetzung aus ganz Europa mit, darunter Xavier Lacaille, Liz Kingsman und Philippe Duquesne. Die gewagte Serie wurde teilweise vor Ort gedreht und ist sowohl in französischer als auch in englischer Sprache verfügbar.«The King’s Favorite» ist eine Prestige-Serie mit Adjani in der Hauptrolle als Diane de Poitiers, der Favoritin von König Henri II. unter der Regie von Josée Dayan und produziert von Passion Films als zwei- oder vierteilige Miniserie, war das Event im letzten Herbst ein Hit auf dem französischen Sender France 2. «Criminal Games» ist eine französische Krimi-Anthologie nach den Romanen von Agatha Christie. Die von Escazal Films produzierten Staffeln 1 und 2 starten in den 1930er bzw. 1950er Jahren und zeigen eine andere Besetzung und bunte Figuren, die Rätsel lösen.