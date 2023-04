Studio-Ghibli-Präsident Hoshino Koji tritt zurück

Kino-News

Überraschung aus Japan: Koji wird die Arbeit abgeben.

Hoshino Koji, Präsident der kultigen japanischen Animationsfirma Studio Ghibli, hat am Dienstag seinen Rücktritt bekannt gegeben. Sein Nachfolger wird der Studio-Ghibli-Mitbegründer Suzuki Toshio. Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen, das im Juli Miyazakis letzten Film «How Do You Live?» herausbringen wird, Berichten zufolge von einem Skandal in der Geschäftsführung betroffen ist.Das Studio hat bestritten, dass es einen Zusammenhang zwischen Hoshinos Rücktritt und den jüngsten Medienberichten über Suzuki gibt. Studio Ghibli veröffentlichte am Dienstag ein Rücktrittsschreiben von Hoshino, das bereits einige Tage alt zu sein schien. "Ich, Koji Hoshino, werde als Direktor von Studio Ghibli zurücktreten und Ghibli zum Abschluss der Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Juni verlassen. Zuvor werde ich Ende März von meiner Position als Präsident und Vorsitzender von Studio Ghibli zurücktreten, aber ich werde bis zur Hauptversammlung weiterhin als repräsentativer Direktor fungieren", heißt es in Hoshinos Brief."Seit ich im Februar 2008 meinen Posten angetreten habe, habe ich mich 15 Jahre lang um die Leitung des Studios bemüht. Mit der Fertigstellung des Films «How Do You Live?» habe ich beschlossen, dass dies der beste Zeitpunkt ist, um Ghibli zu verlassen. Ich werde die zukünftige Leitung meinem Nachfolger anvertrauen, in der Hoffnung, dass er ein neues Ghibli leiten wird. Persönlich werde ich im Mai dieses Jahres 67 Jahre alt. Ich beabsichtige, mich in Zukunft neuen Herausforderungen in neuen Bereichen zu stellen und dabei meine Erfahrung und meine persönlichen Verbindungen zu nutzen", heißt es in seinem Brief.