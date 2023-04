Blockbuster-Battle

Kann sich die Ergänzung der Harry Potter Reihe, «Fantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen» gegen «Mary Poppins» beweisen? Oder wird «Das Leben des Brian» das Battle gewinnen?

(Disney Channel, 20:15 Uhr)Im Haus des Londoner Bankdirektors Banks bemüht man sich zwar um eine standesgemäß strenge Erziehung der beiden Kinder Jane und Michael. Doch die zwei Strolche sind nicht leicht zu zähmen. Als ihr Kindermädchen entnervt kündigt, muss sofort Ersatz her, denn Mrs Banks kümmert sich als engagierte Frauenrechtlerin mehr um die Rechte der Frau als um die Nachkommen. Glücklicherweise weht da ein günstiger Wind die gute Fee Mary Poppins ins Haus, die den Job übernimmt. Mit ihren magischen Kräften gewinnt sie im Nu die Herzen der Kinder und eröffnet ihnen ein Wunderland der Fantasie und der Lebensfreude. Als der strenge Vater das tolle Treiben unterbinden und die zwei mit dem Ernst des Lebens bekannt machen will, endet der Versuch in einer Katastrophe. Diese macht aber aus dem Bankier wieder einen Menschen.Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 9IMDb User Rating: 8(Sat.1, 20:15 Uhr)Eddie Redmayne im zweiten Teil der «Phantastische Tierwesen»-Reihe: Der Magizoologe Newt Scamander erfährt, dass der totgeglaubte Credence noch am Leben und in Paris auf der Suche nach seiner leiblichen Familie ist. Auf Dumbledores Wunsch hin reist Newt nach Frankreich, um den Jungen zu beschützen, denn auch der Zauberer Grindelwald ist hinter Credence her. Können Dumbledores Verbündete Grindelwalds finstere Pläne durchkreuzen oder werden sie selbst in seine Fänge geraten? Das Quotenmeter-Fazit : „«Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen» setzt den soliden Auftakt der «Harry Potter»-Spin-off-Reihe um ein Vielfaches düsterer fort, punktet ein weiteres Mal mit süßen Tierwesen und macht trotz einiger Holprigkeiten im Skript große Lust auf Teil drei.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Das Heilige Land zur Zeit der römischen Besatzung: Drei Könige aus dem Morgenland haben sich aufgemacht, um einen ganz besonderen Knaben zu besuchen. Doch dummerweise landen die drei in Bethlehem nicht im Stall von Jesus, sondern nebenan in dem eines gewissen Brian, der als Kind römischer Besatzer geboren wurde. Der Grundstein zu einem äußerst ungewöhnlichen Werdegang ist damit gelegt. Rund 33 Jahre später schließt sich Brian, der besagten Jesus Christus immer wieder einmal getroffen hat, ohne ihm größere Aufmerksamkeit zu schenken, der Volksfront von Judäa an, einer desolaten Bande von Möchtegern-Terroristen, die gegen die römischen Besatzer aufbegehren. Durch eine skurrile Nacht und Nebel-Aktion wird Brian dann plötzlich wider Willen zu einer Art Volksheld, doch dummerweise veranstalten die Römer daraufhin eine wilde Hatz auf alle Mitglieder der Volksfront. Brian kann nur entkommen, weil er sich an einer Straßenecke als Prediger ausgibt. Wie es der Zufall will, scharen sich bald etliche Neugierige um ihn, und ehe er sich versieht, hat er auch schon eine ganze Schar Jünger, die ihn für den wahren Messias halten. Damit nehmen das Unheil und das Chaos ihren endgültigen Lauf. Und als Brian, dem die ganze Geschichte einfach nur fürchterlich lästig ist, dann auch noch festgenommen wird, scheint sein Schicksal besiegelt: Ihm droht die Kreuzigung. Kann die Volksfront von Judäa ihren Genossen noch retten?Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8