Digital Natives: Bernhard Conrad

Interview

Der Star aus dem UFA Fiction-Format «Der Rennsteig-Krimi» ist an Ostern auch im «Tatort» zu sehen.

Ich habe das Glück, sehr oft Figuren darstellen zu dürfen, die nicht auf den ersten Blick zu fassen sind. Deren Charaktere vielschichtig sind. Das bedeutet für mich, immer wieder in die eigene Tiefe zu gehen, Extreme auszuloten, bei mir selbst nach allen Schattierungen und „Charakterfarben“ zu suchen, die mich ausmachen. Es ist unheimlich spannend, Wesenszüge an sich zu entdecken, von denen man vorher keine Ahnung hatte, dass es sie gibt.Auf Personen bezogen ist das meine Familie. Ansonsten ist auch bei mir der Laptop ein steter Begleiter des Alltags. Notwendig, aber viel zu kurz, sind Momente der Ruhe und auch der Blick raus aus mir selbst. Beides ist so wichtig in Berufen, in denen man aus sich selbst schöpfen muss.Ich besitze keine Tageszeitung und schaue sehr genau, welchen Informationen ich aus dem Netz vertrauen kann.Da gibt es viele tolle Regisseur:innen, mit denen ich gern zusammenarbeiten würde. Anne Zohra Berrached, Lars Jessen und Thomas Stuber sind zum Beispiel großartig!Alles in Maßen.Da die Familie im Mittelpunkt steht, bin ich am Abend oft früher müde als die Kinder (lacht).Mit Sport und dem Versuch, die Dinge trotz der Weltlage positiv zu betrachten.Ich bin inzwischen auch bei Instagram. Das ist allerdings alles.Das ist eine Welt, die ich noch gar nicht für mich entdeckt habe.Ich habe ein Abo bei Mubi und ein Netflix-Familienabo gibt es bei uns.