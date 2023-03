Rundschau

Während Netflix einen Streit vom Zaun bricht, wird es bei Apple sehr übersinnlich.

«Beef» (ab 6. April bei Netflix)

«Rabbit Hole» (seit 26. März bei Paramount+)

«Unstable» (seit 30. März bei Netflix)

«The Big Door Prize» (seit 29. März bei AppleTV+)

«Up Here» (seit 24. März bei Hulu)

Ein Verkehrsstreit zwischen zwei Fremden – einem gescheiterten Bauunternehmer und einer unzufriedenen Entrepreneurin – führt zu einem Kleinkrieg, der völlig aus dem Ruder läuft.Der private Spion John Weir findet sich inmitten eines Kampfes um den Erhalt der Demokratie in einer Welt wieder, die mit Fehlinformationen, Verhaltensmanipulation, dem Überwachungsstaat und den Interessen, die diese außergewöhnliche Macht kontrollieren, in Konflikt steht.Um seinen Vater – und sein Unternehmen – vor einer Katastrophe zu bewahren, muss ein Eigenbrötler für seinen erfolgreichen, aber verschrobenen Vater schuften.In einer Kleinstadt ist plötzlich alles anders, als im Gemischtwarenladen eine mysteriöse Maschine auftaucht, die verspricht, das Potential eines jeden Einwohners zu enthüllen. Schon bald beginnen die Bewohner, ihre Jobs zu wechseln, ihre Beziehungen zu überdenken und lang gehegte Überzeugungen in Frage zu stellen - alles auf der Suche nach einer besseren Zukunft.New York City im Jahr 1999: Lindsay und Miguel verlieben sich ineinander und entdecken, dass das größte Hindernis auf dem Weg zum gemeinsamen Glück vielleicht nur sie selbst sind - und die Erinnerungen, Obsessionen, Ängste und Fantasien, die in ihren Köpfen leben.