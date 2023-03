Freeform beendet «Grown-ish»

US-Fernsehen

Das Spin-off von «Black-ish» wird noch einmal zurückkommen.

wird nach der kommenden sechsten Staffel bei Freeform enden. Die Nachricht kommt rund zwei Monate nachdem bekannt geworden war, dass die Serie für eine sechste Staffel verlängert wurde. Die letzte Staffel der Serie, die ein Spin-off der ABC-Comedy «Black-ish» ist, wird in zwei Teilen ausgestrahlt. Der erste Teil wird in diesem Sommer gesendet, der zweite Teil im Jahr 2024. Die Serie wird in der sechsten Staffel ihre 100. Folge ausstrahlen.„Wir haben fast ein Jahrzehnt damit verbracht, unsere Geschichten in der Serie «Black-ish» zu erzählen, und zu sagen, dass es eine unglaubliche Reise war, wäre eine Untertreibung", sagte Serienschöpfer und ausführender Produzent Kenya Barris. "Yara, Marcus und unsere gesamte «Grown-ish»-Familie in den letzten Jahren vor unseren Augen (und in vielerlei Hinsicht an unserer Seite) aufwachsen zu sehen, war sowohl eine Freude als auch eine Ehre. Von den Geschichten, die wir erzählt haben, über die Talente, die wir gefördert haben, bis hin zu den Erinnerungen, die wir geschaffen haben – ich könnte nicht stolzer auf alles sein, was wir erreicht haben, und auf die «Grown-ish»-Familie, von der ich ein Teil bin."Mit dem Ende von «Grown-ish» wird das «-ish»-Franchise, wie es bekannt wurde, zu einem Ende kommen. «Black-ish» beendete seine acht Staffeln dauernde Laufzeit auf ABC im April 2022. Die Vorgängerserie «Mixed-ish» lief zwischen 2019 und 2021 für zwei Staffeln auf ABC. Es gab auch Pläne für ein Spin-off mit dem Namen «Old-ish» mit Laurence Fishburne und Jenifer Lewis in den Hauptrollen, das aber letztendlich nicht weitergeführt wurde.