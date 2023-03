Kabel Eins lädt wieder in den Partykeller

TV-News

Kabel Eins setzt seine Kooperation mit dem Getränkehersteller Asbach fort und sendet im April neue Folgen von «Deutschlands bester Partykeller». Markus Krebs wird nicht mehr dabei sein.

Obwohl im vergangenen Mai durchschnittlich nur 300.000 Zuschauer die Kabel-Eins-Eigenproduktionmit Markus Krebs sehen wollte, setzt der Privatsender das Format ab dem 16. April mit einer neuen Staffel fort. Sonntags um 19:10 Uhr werden die Folgen gesendet, in denen Krebs jedoch keine Rolle mehr spielen wird. Stattdessen übernimmt die als „Party-Expertin“ angepriesene Mirja Boes die Moderation des „Wettkampfs der Feierbiester“, wie Kabel Eins das Format beschreibt.In dem Heimwerker-Wettkampf treten zwei Teams im direkten Duell gegeneinander an, gebaut werden soll beispielsweise eine neue Theke. Es geht aber auch um den coolsten Party-Drink und „schräge“ Deko. Das Motto können die Teilnehmer selbst wählen. Unterstützt werden die Teams von Jürgen Milski und Mark Kühler, die für jeweils einen Keller in den Ring gehen. In der ersten Folge treten die „Feier-Chaoten“ Frank und Lukas, die eine Party-Werkstatt bauen wollen, gegen die Duisburgerinnen Aline und Jessi an, die ihren Keller mit einer hawaiianischen Tiki-Bar und Whirlpool verschönern wollen.«Deutschlands bester Partykeller» muss sich in diesem Jahr ins Zeug legen, möchte man die schwache erste Staffel vergessen machen und das Vertrauen der Kabel-Eins-Programmchefs rechtfertigen. Im vergangenen Jahr reichte es am Sonntagvorabend nur zu Marktanteilen von 1,4 Prozent bei allen und 3,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe – eigentlich keine Gründe für eine Fortsetzung.