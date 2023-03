Kleiner Lichtblick für den «Bachelor», zumindest in der Zielgruppe

Quotennews

Hier wurde das zweitbeste Resultat der laufenden Staffel verbucht. Insgesamt befindet man sich jedoch weiterhin deutlich unter den Vorjahreswerten.



Nachdem einige der Frauen ausgestiegen waren, waren nun noch zwölf Liebesanwärterinnen für denDavid Jackson übrig. Für die gestrige Folge kam zudem seine in Florida lebende Zwillingsschwester Cici nach Mexiko geflogen, um bei einem Gruppendate die Frauen in Augenschein zu nehmen. Möglicherweise hatte ihr geschwisterlicher Rat dann auch Einfluss auf Davids Entscheidung bei der Nacht der Rosen.RTL kann mit der Ausstrahlung der diesjährigen Staffel weiterhin nicht allzu zufrieden sein, vor allem im Vergleich mit den Resultaten der Vorjahre. Am Mittwoch zuvor hatten sich noch 1,31 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm eingefunden, was zu mäßigen 5,1 Prozent Marktanteil geführt hatte. 0,59 Millionen Jüngere waren bei soliden 9,8 Prozent gelandet. Auf dem Gesamtmarkt fiel das Resultat mit 1,35 Millionen Zuschauern und akzeptablen 5,3 Prozent Marktanteil wieder ähnlich aus. Etwas besser lief es nun hingegen in der Zielgruppe, die aus 0,69 Millionen Umworbenen bestand. Hier war man mit hohen 12,0 Prozent wieder deutlich zweistellig unterwegs.RTLZWEI punktete unterdessen weiterhin mit zwei Folgen von. Zur Primetime fanden 0,83 Millionen Fernsehende auf den Sender, was zu hohen 3,2 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,23 Millionen Werberelevanten war mit passablen 4,0 Prozent noch etwas Luft nach oben. Im Anschluss legten die 1,08 Millionen Zuschauer deutlich zu und verbuchten nun herausragende 4,3 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen machte die Sehbeteiligung einen deutlichen Sprung auf starke 6,4 Prozent.