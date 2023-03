Ende April wird Steffen Henssler wieder gegrillt

TV-News

Geplant sind sechs neue Folgen, die von Laura Wontorra moderiert werden.

Laura Wontorra ist derzeit ganz gut eingespannt, gibt sie doch am Samstagabend ihren Moderatoren-Einstand live auf der Bühne bei. Doch auch nach dem Finale am 15. April bleibt sie auf den Bildschirmen präsent, wenngleich sie nicht live moderieren muss. Die Aufgabe ist aber nicht minder groß, denn sie muss ab Sonntag, 23. April Starkoch Steffen Henssler im Zaum halten. Dann beginnt die nunmehr 18. Staffel der VOX-SendungAngekündigt sind sechs Folgen und damit eine Ausgabe mehr als in der Herbst-Staffel (genauso viele wie im vergangenen Frühjahr). Im Oktober und November bescherte «Grill den Henssler» dem Kölner Sender gut Werte, das Staffelfinal sahen über 1,6 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren 8,5 Prozent drin. Wie damals besteht die Jury aus Christian Rach, Reiner Calmund und Jana Ina Zarrella. Steffen Henssler sieht sich in der ersten Folge direkt harter Konkurrenz ausgesetzt, denn es geht in einem Coaches-Special gegen Ali Güngörmüş, Ralf Zacherl und die Gebrüder Eggert. In den neuen Folgen fordert auch Kabel-Eins-Gesicht Frank Rosin Henssler zum Duell (21. Mai). Passend zum Muttertag (14. Mai) schwingen Multitalent Riccardo Simonetti, Moderatorin Aminata Belli und Schauspielerin Larissa Marolt die Kochlöffel gemeinsam mit ihren Müttern. In den weiteren Folgen sind Dschungel-Königin Djamila Rowe, Topmodel Papis Loveday, Entertainer MC Fitti, Moderator Steven Gätjen, Schauspielerin ChrisTine Urspruch, The Boss Hoss, Moderator Pierre M. Krause, Meteorologin Insa Thiele-Eich, Reality-Persönlichkeit Evelyn Burdecki und Komiker Torsten Sträter dabei. Die Promis werden zudem von den Coaches Hans Neuner, Alexander Wulf, Johann Lafer und Martin Klein unterstützt.Darüber hinaus hat der Sender mit der roten Kugel für den Nachlauf von «Die Höhle der Löwen» die Doku-Serieangekündigt, die ab dem 24. April ab 23:00 Uhr in drei Teilen gesendet wird. Die Serie, die im April 2022 als abendfüllende Samstag-Doku erstmals ausgestrahlt wurde, beschäftigt sich mit lebensverändernden Abschlussprüfungen. Zum einen geht es um die Aufnahmeprüfung an der Deutschen Sporthochschule in Köln und zum anderen steht der 16-jährige Sebastian im Mittelpunkt, der Shaolin Mönch werden möchte und sich dafür einem einwöchigen Drill unterziehen muss.