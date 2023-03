«Beef»-Schöpfer verstärkt «Thunderbolts»

Kino-News

Lee Sung Jin soll als Autor des neuen Marvel-Films fungieren.

Lee Sung Jin, Schöpfer und Showrunner der Netflix-Serie «Beef», hat das Schreiben für Marvels kommenden Filmübernommen. Lee hat bereits für «Tuca & Bertie», «Dave» und «Silicon Valley» verfasst. «Thunderbolts» wird sein erstes Drehbuch für einen produzierten Spielfilm sein.Der Auftritt ist ein Wiedersehen mit «Beef»-Regisseur Jake Schreier, der bei dem Marvel-Film Regie führt, und Co-Star Steven Yeun, einem Mitglied des umfangreichen Ensemble-Casts des Films. "Ich schreibe ihn neu", sagte Lee in einem Interview mit „Variety“. "Es ist wieder die ganze Truppe. Jake hat mich gefragt, ob ich an Bord kommen würde. Wahrscheinlich hätte ich eine Pause einlegen sollen, aber es gibt so viele Themen und spannende Dinge in dem Film, dass ich einfach nicht anders konnte, als mitzumachen."Er fügte hinzu: "Es ist wirklich eine Ehre, an einer Marvel-Sache mitzuwirken, aber es ist etwas ganz anderes. Erstens ist es nicht mein Projekt, es ist das von Jake. Es ist von so großem Umfang und Ausmaß, dass die Art des Schreibens ganz anders ist. Gleichzeitig fühlt sich der Prozess gleich an, ich spreche immer noch jeden Tag mit Jake. ... Ich denke, wenn man einmal eine Gruppe von Leuten gefunden hat, die man liebt und denen man vertraut und die so talentiert sind, dann tut man alles, um weiter mit ihnen zu arbeiten."