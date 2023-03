Disney schluckt Marvel Entertainment

Wirtschaft

Ike Perlmutter muss gehen und es hagelt erneut Entlassungen.

Disneys Kostensenkungsmaßnahmen haben die obersten Ränge des Unternehmens erreicht: Isaac "Ike" Perlmutter, Vorsitzender von Marvel Entertainment, wurde entlassen, da seine Abteilung – die von Marvel Studios getrennt ist – in anderen Einheiten von Disney aufgeht. Neben Perlmutter wurden auch der Co-Vorsitzende von Marvel Entertainment, Rob Steffens, und der Chefjurist John Turitzin entlassen. Dan Buckley, Präsident der Abteilung, bleibt und wird an Marvel-Studios-Chef Kevin Feige berichten.Der 80-jährige Perlmutter, der immer noch einen beträchtlichen Anteil an Disney-Aktien besitzt, stand im Mittelpunkt des monatelangen Kampfes des aktivistischen Investors Nelson Peltz um einen Sitz im Disney-Vorstand. Peltz beendete seinen Kampf um die Stimmrechte im Februar, nachdem Iger seinen Plan zur Kostensenkung um 5,5 Milliarden Dollar bekannt gegeben hatte, der auch die Reduzierung der Belegschaft um 7.000 Mitarbeiter sowie die erwartete Rückkehr der Dividendenzahlung für die Aktionäre bis Ende 2023 beinhaltete.Perlmutter verkaufte Marvel 2009 für vier Milliarden Dollar an Disney, eine Summe, die das Unternehmen mehrfach wieder hereinholte, als Marvel Studios zu einem Kassenschlager wurde, der die Branche in den 2010er Jahren dominierte. Er übernahm die Kontrolle über Marvel Entertainment in den 1990er Jahren, als der Comicverlag kurz vor dem Bankrott stand und in Toy Biz, dem von Perlmutter und Avi Arad gemeinsam geführten Spielzeugunternehmen, aufgegangen war.