Gabrielle Union startet «My Journey to 50»

US-Fernsehen

Das Special wird beim Streamingangebot von BET ausgestrahlt.

BET hat das kommende Dokuserien-Special von Gabrielle Union mit dem Titelangekündigt. Das zweiteilige Special ist Unions erstes Projekt im Rahmen ihres Gesamtvertrags mit dem Unternehmen, der im vergangenen Juni bekannt gegeben wurde. Der Dokumentarfilm begleitet die «L.A.'s Finest»-Schauspielerin, die anlässlich ihres 50. Geburtstags mit ihrem Ehemann Dwyane Wade, ihrer Familie, Freunden und Bekannten eine Reise durch Afrika unternimmt – von der Insel Sansibar über die Küste Ghanas bis hin zu den Parks in Namibia und dem Nachtleben Südafrikas."Wir begleiten Gabrielle zusammen mit ihrer Familie und ihren engsten Freunden auf einer Reise, die Licht auf die Frau wirft, die sie einst war, und die sie in der Gegenwart ehrt, während sie die tief verwurzelte, knallharte Person entdeckt, die sie schon immer war. Auf dieser Reise wird sie den Weg ihres Erbes gehen, Weisheit erlangen und ablegen, was nicht mehr für sie funktioniert, während sie andere dazu einlädt, neu zu lernen, neu zu entdecken und sich wieder zu verbinden, während wir gemeinsam unser authentischstes Selbst feiern", heißt es in der offiziellen Synopsis der Serie, die von BET veröffentlicht wurde.Neben Union und Wade werden in «My Journey to 50» auch ihre Tochter Kaavia James Union Wade, Gabrielles Mutter Theresa, ihre Tante Katie, ihre Nichte Chelsea und ihre Schwester Tracy sowie Adair Curtis, Essence Atkins, Angie Martinez und andere zu sehen sein. Die Serie wird am 15. Juni auf BET+ ausgestrahlt.