Wie man Selbstsabotage erkennen und überwinden kann.

Sind wir selber die größten Saboteure unseres Glücks? Stehen wir unseren Zielen durch unser eigenes Handeln im Weg? In „The Mountain Is You: Wie du Selbstsabotage erkennen und überwinden kannst“ geht Bestsellerautorin Brianna Wiest diesen Fragen auf den Grund. Jeder kennt es: manchmal kann man sich einfach nicht aufraffen. Man hat große Pläne für den Tag. Doch am Ende des Tages findet man sich doch wieder nur auf dem Sofa wieder. Was passiert mit uns, wenn uns diese Verhaltensmuster nicht nur durch einen schlechten Tag, sondern durch unser ganzes Leben begleiten und uns unsere Träume aus den Augen verlieren lassen?In diesem Buch geht es um eben jene Selbstsabotage. Brianna Wiest schildert in ihrem Buch in eindrücklicher, und dennoch lesefreundlicher und lockerer Art, wie wir selber manchmal unser größtes Hindernis sind. Wieso fallen wir in alte Muster zurück, machen uns Sorgen und haben Angst vor neuen Wegen? Was hindert uns daran, entschlossen und mutig zu sein und motiviert und durchsetzungsstark zu handeln und unser Leben endlich in die Hand zu nehmen?Und vor allem: wie lassen sich diese alten Verhaltensmuster aufbrechen, damit wir unseren sinnbildlich eigenen Berg endlich erklimmen und vom Gipfel zufrieden und glücklich ob unserer erreichten Ziele auf unseren selbst gemeisterten Weg zurückblicken können? Wie lassen sich unsere inneren Blockaden lösen, damit wir endlich befreit von Sorgen, Angst und Selbstsabotage unser bestes Leben leben können? Die Autorin bringt hierfür neben jeder Menge Beispiele auch Erkenntnisse aus der Philosophie und der Psychologie an und leitet mit dem notwendigen sanften, aber gleichzeitig nachdrücklichen Schubser zur Selbsthilfe an.Dies ist nicht das erste Buch rund um das Thema Selbstoptimierung der US-amerikanische Autorin Brianna Wiest. Schon der Titel 101 Essays, die dein Leben verändern werden erklomm mühelos Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste. Das eigene Leben in die Hand nehmen und das persönliche Potenzial voll entfalten: Wer auf der Suche nach Lektüre zur Selbsterkenntnis und Selbsthilfe ist, liegt mit Brianna Wiest genau richtig.