Warner Bros. Discovery plant 1.000 Stunden Live-Radsport in diesem Jahr

TV-News

210 Radsport-Events, 300 Tage Radsport oder über 500 lokal produzierte Sendungen sind nur eine Auswahl der Inhalte, die Warner Bros. Discovery für 2023 plant.

In dieser Woche stellte Warner Bros. Discovery seine Pläne für die kommende Radsport Saison vor. Dabei wurde eine umfangreiche Berichterstattung aus der ganzen Welt angekündigt, die auf Eurosport , Discovery+ und GCN+ gesendet werden. Egal ob Bahnradsport, Straßenradsport oder Cyclo-Cross, für jeden Radsport-Fan wird etwas geboten.Laut Angaben von Warner Bros. Discovery, umfasst die Berichterstattung 2023 mindestens 300 Tage Radsport, 210 Radsport-Events, 4.000 Stunden Radsport-Berichterstattung (einschließlich Wiederholungen), 1.000 Stunden Live-Berichterstattung und über 500 lokal produzierte Sendungen sowie umfassende Berichterstattungen über die UCI Women’s World Tour. Das Ziel der Fernsehgesellschaft ist es die zentrale Anlaufstelle der Radsport Berichterstattung zu sein.Scott Young, SVP Content and Production bei Warner Bros. Discovery Sports Europe, sagte: „Als Home of Cycling fühlen wir uns in hohem Maße dafür verantwortlich, den Fans auf unseren Plattformen das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Über 300 Tage Radsport präsentieren zu können, ist eine gewaltige Leistung, auf die wir sehr stolz sind. Ob durch Live-Berichterstattung, eingehende Analysen mit packenden Geschichten, unvergleichliches Fachwissen oder eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Sport durch Dokumentationen in Spielfilmlänge – Warner Bros. Discovery ist die ideale Adresse für Radsportfans.“Als Kernstück der Berichterstattung wird WBD auch 2023 wieder jede Etappe der drei Grand Tours - Giro d'Italia (6. - 28. Mai), Tour de France (1. - 23. Juli) und La Vuelta (26. August - 17. September) - sowie alle Klassiker und Eintagesrennen im UCI World Tour-Kalender übertragen. Erstmals kommen die Zuschauer:innen dabei auch in den Genuss einer ausführlichen Analyse der Flandern-Rundfahrt (2. April) und von Paris-Roubaix (9. April) – beide aus dem Mixed-Reality-Studio Cube. Auch der Frauen-Radsport spiel dabei wieder eine gleichberechtigte Rolle. Die Tour de France Femmes avec Zwift (23. - 30. Juli), die Giro d' Italia Donne (30. Juni - 9. Juli) sowie bereits im April die Eintagesrennen der Frauen im Rahmen der Klassiker Flandern-Rundfahrt (2. April), Paris-Roubaix (8. April), Fleche Wallonne (19. April) und Lüttich-Bastogne-Lüttich (23. April) sind Teil des Angebots auf allen WBD-Plattformen.Mit Philippe Gilbert, Weltmeister 2012 und Gewinner von vier der fünf Monumente des Radsports, hat sich WBD einen weiteren Prominenten Namen des Radsports als Experten gesichert. Gilbert wird das Team zur Saison 2023 erweitern, zu dem unter anderem Alberto Contador und Jens Voigt gehören.