«Die Bestatterin» macht munter weiter

Die Premiere am Samstagabend war vor vier Jahren desaströs, inzwischen sind die Werte sehr gut.

Am Donnerstagabend schlüpfte Anna Fischer wieder in die Rolle der Lisa Taubenbaum, der dieses Mal zwei Leichen anvertraut wurden. Die erfahrene Bestatterin hat Widersprüche zum Tod herausgefunden und ging ihren Zweifeln nach. Die Reihe debütierte am 1. Juni 2019 mit 3,87 Millionen Zuschauern, Ende Januar 2021 sahen 6,03 Millionen Menschen zu. Die dritte Folge, die aus der Feder von Matthias Kiefersauer und Alexander Liegl stammt, sahen 5,87 Millionen Fernsehzuschauer. Die Produktion sicherte sich 22,0 Prozent Marktanteil. 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige brachten 7,7 Prozent.Mitte Dezember 2022 hieß es, dass es im Bundesnachrichtendienst einen Maulwurf geben könnte. Rund drei Monate später hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg eine passende Dokumentation bereit. Die «Kontraste»-Reporter David Hoffmann, Daniel Laufer und Markus Pohl drehten, der von 2,59 Millionen Menschen verfolgt wurde und auf dem 21.45-Uhr-Sendeplatz 11,3 Prozent Marktanteil holte. Bei den jungen Menschen kam der 30-minütige Film auf 0,32 Millionen Zuseher und fuhr 7,0 Prozent Marktanteil ein.Im Spätprogramm sahen 2,21 Millionen Menschen diemit Ingo Zamperoni, ehe 1,98 Millionen Menschen beidranblieben. Die zwei Sendungen verzeichneten 11,7 und 14,1 Prozent Marktanteil, bei den jungen Menschen sorgten sie für 7,0 und 9,4 Prozent.fuhr 1,28 Millionen Menschen ein, die Sendung mit Christian Ehring verbuchte 12,3 Prozent. Die Produktion des Norddeutschen Rundfunk sicherte sich 7,7 Prozent Marktanteil.