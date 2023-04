Corona-Maßnahmen fallen im Mai

US-Fernsehen

Die Produktionen werden in Hollywood wieder einfacher umsetzbar.

Nach fast drei Jahren laufen die Covid-Protokolle in Hollywood am 12. Mai aus, was bedeutet, dass die Produktionen ab diesem Datum keine Impfungen mehr vorschreiben können. In den letzten Monaten hat die Branche ihre Vorschriften am Set schrittweise gelockert. Nachdem die Regierung am 11. Mai offiziell den Covid-Notstand ausgerufen hatte, einigten sich die Studios und die Innungen darauf, die verbleibenden Vorschriften ab dem folgenden Tag aufzuheben.Die SAG-AFTRA-Präsidentin Fran Drescher hat sich gegen die Impfpflicht ausgesprochen. In einem Interview mit „Variety“ im Februar sagte sie, sie wolle sicherstellen, dass "alle meine Mitglieder die gleiche Chance auf Arbeit bekommen". Damals sagte sie, dass etwa ein Viertel der Produktionen Impfungen in "Zone A" vorschreibt – dazu gehören Schauspieler und diejenigen, die mit ihnen in Kontakt kommen, wie Haarstylisten und Maskenbildner. Für die anderen Produktionsbereiche wurden noch nie Impfungen vorgeschrieben.Die Mitarbeiter erhalten weiterhin fünf Tage Covid-Krankenzeit, die sie bis zum 31. Dezember für Covid-Maßnahmen nutzen können. Ein letztes Überbleibsel der Pandemie-Ära bleibt bestehen: Ein Covid-Testsystem wird ausschließlich für Darsteller eingeführt, die an "intimen Szenen" beteiligt sind, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unterhaltungsgewerkschaften.