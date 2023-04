Zwei Netflix-Führungskräfte gehen von Bord

Köpfe

Lisa Nishimura und Ian Bricke verlassen das Unternehmen im Zuge der Umstrukturierung der Filmgruppe.

Zwei erfahrene Netflix-Kreativmanager verlassen den Streamingdienst nach einer Umstrukturierung der Filmgruppe. Lisa Nishimura, Leiterin des Bereichs Indie-Filme und Dokumentarfilme, und Ian Bricke, Vizepräsident für Indie-Filme, sind beide zurückgetreten. Der Wechsel ist das Ergebnis der Umstrukturierung unter Netflix-Filmchef Scott Stuber. Alle Live-Action-Filminhalte werden nun von Kira Goldberg, Ori Marmur und Niija Kuykendall bearbeitet."Lisa Nishimura kam in den DVD-Tagen zu Netflix , und als das Unternehmen in den Streaming-Bereich wechselte, baute sie unsere Abteilungen für Dokumentarfilme und Stand-up-Comedy von Grund auf und etablierte Netflix als ein Kraftpaket in beiden Bereichen", sagte Stuber gegenüber „Variety“ in einer Erklärung über die Führungskraft, die in der Indie-Community und auf den jährlichen Festivals eine feste Größe ist.Stuber hob auch Brickes jahrzehntelange Arbeit hervor: "Sie hat unser unabhängiges Filmteam aufgebaut und geleitet und Filmemacher wie Tamara Jenkins, Nicole Holofcener und Mark und Jay Duplass angezogen. Er setzte sich auch für Fan-Lieblinge wie «The Kissing Booth» ein und gründete unsere Initiative für Nachwuchsfilmemacher. Wir danken beiden für ihren Beitrag, der uns zu einem Filmstudio von Weltrang gemacht hat, und wünschen ihnen das Beste für die Zukunft."