«The Mandalorian» kommt bei den Amerikanern an

US-Quoten

Bei den Nielsen-Charts debütierte die «Star Wars»-Serie auf dem fünften Platz.

ist in die wöchentlichen Streaming-Ranglisten von Nielsen zurückgekehrt. Im Zeitraum vom 27. Februar bis zum 5. März, in dem die dritte Staffel Premiere feierte und fünf Tage lang verfügbar war, wurde die «Star Wars»-Serie mit Pedro Pascal in der Hauptrolle 826 Millionen Minuten lang angesehen.Damit lag sie direkt hinter, das häufig in den Streaming-Charts auftaucht, wenn auch normalerweise nicht auf einer so hohen Position. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Nielsen nun auch Paramount+ in die Liste der gemessenen Streaming-Dienste aufgenommen hat. Die kombinierte Zuschauerzahl auf Netflix und Paramount+ brachte die Serie mit 826 Millionen Minuten auf den vierten Platz.Ein anderes Drama von Pedro Pascal belegte den dritten Platz: HBOs. Da die Serie nur wenige Stunden vor dem Ende eines jeden Nielsen-Fensters Premiere feiert, enthält die Tabelle dieser Woche einen Großteil der Zuschauerzahlen von Episode sieben und die ersten Stunden der Zuschauerzahlen von Episode acht sowie die fortlaufenden Zuschauerzahlen der ersten sechs Episoden. Vom 27. Februar bis zum 5. März wurden knapp über 1 Milliarde Minuten gesehen.