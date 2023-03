«Skeleton Crew» rekrutiert David Lowery

US-Fernsehen

Der Regisseur von «Green Night» wird die neue «Star Wars»-Serie umsetzen.

Nach dem Fantasy-Film «The Green Knight» und dem kommenden Disney-Remake «Peter Pan and Wendy» geht Filmemacher David Lowery in eine weit, weit entfernte Galaxie. Er ist einer der Regisseure von, der kommenden «Star Wars»-Serie auf Disney+ mit Jude Law in der Hauptrolle. Lowery arbeitet bei «Skeleton Crew» an der Seite der Regisseure Daniel Kwan und Daniel Scheinert, die kürzlich den Oscar für «Everything Everywhere All at Once» gewonnen haben.«Skeleton Crew» mit Jude Law in der Hauptrolle wurde von Jon Watts entwickelt, der bei allen drei «Spider-Man»-Filmen von Tom Holland im Marvel Cinematic Universe Regie führte. Während Details zur Geschichte von «Skeleton Crew» noch geheim sind, wird die Disney+-Serie in der Ära der Neuen Republik spielen, nach den Ereignissen von «Die Rückkehr der Jedi» von 1983. Jon Favreau und Dave Filoni, das Team von «The Mandalorian», fungieren als ausführende Produzenten.Für «Skeleton Crew» wurden ursprünglich vier Kinder im Alter von elf bis zwölf Jahren gesucht. Innerhalb von Lucasfilm wurde die Serie als "galaktische Version der klassischen Amblin Coming-of-Age-Abenteuerfilme der 80er Jahre" beschrieben. Die neue Serie wird vermutlich noch dieses Jahr veröffentlicht.